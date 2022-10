Ezelsfeesten volop aan de gang, ruim 1300 lopers voor Ezelsjogging en Rapper dan een Ezel

Kuurne Metaalafde­ling WAAK opnieuw even geëvacu­eerd na brandje aan laklijn in Kuurne

Voor de derde keer in twee maanden tijd is de metaalafdeling van maatwerkbedrijf WAAK in Kuurne dinsdagochtend na een brandje even geëvacueerd. Dit keer was een steekvlam aan een laklijn de boosdoener. De schade bleef beperkt.

