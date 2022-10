ENERGIERONDVRAAG: Hoe wapent jouw gemeentebestuur zich tegen de energiecrisis?

kuurneSteden en gemeenten nemen overal maatregelen om de stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. We legden alle burgemeesters of bevoegde schepenen onderstaande 7 vragen voor. Dit is hoe jouw gemeentebestuur de uitgaven onder controle probeert te houden tijdens deze uitzonderlijke tijden.

Vraag 1: Bent u van plan de verwarming in publieke gebouwen lager te zetten dit najaar? Zo ja: hoe laag (exacte temperatuur!) en hoeveel graden is dat lager dan vorige winter?

Vorige winter was er in principe ‘geen limiet’ op de temperatuur in de publieke gebouwen, zegt schepen Annelies Vandenbussche. “Op vandaag zijn we alle publieke gebouwen aan het klaar maken voor de winter. Dit betekent dat waar thermostaten of thermostatische koppen zijn, deze worden gelimiteerd. Voor het gemeentehuis en Sociaal Huis is dit op 20°C, voor de schoolgebouwen staat de thermostatische kraan op 21°C. Daarnaast zal er, waar het kan, een timer op de verwarmingsketel komen, zodat deze minder uren actief zal zijn. In het verleden kon het zijn dat wanneer men de verwarming niet aflegde ’s avonds, deze bleef aanliggen. Maar dit zal deze winter door de verwarmingsketel (waar mogelijk) automatisch gaan.”

Vraag 2: Bent u van plan te besparen op de straatverlichting en de verlichting van openbare gebouwen en monumenten? Zo ja: op welke manier en welke gebouwen/monumenten?

De straatverlichting is op vandaag al gedoofd van 23u-4u30 van maandag tot en met donderdag. Zondagavond willen we sowieso ook gaan dimmen. Er zijn in de regio voorstellen om dit gezamenlijk te doen. Beter zou zijn dat er een algemene trend is in de Zuid-West-Vlaamse gemeenten en steden.

Vraag 3: Bent u van plan te besparen op het kerstgebeuren in uw gemeente/stad? Zo ja, op welke manier?

Bij de kerstverlichting werd reeds vooraf bepaald dat dit een LED-infrastructuur zou zijn, maar we willen hier ook het signaal geven dat dit niet dag en nacht moet branden. Dat betekent dat we enkel van valavond tot ochtendgloren de kerstverlichting willen laten branden. Sowieso moet dit bekeken worden met de installateur van de kerstverlichting wat praktisch mogelijk is. Er is reeds een timer aanwezig in de kast waar we de verlichting op aansluiten).

Vraag 4: Indien uw gemeente/stad in het verleden een ijspiste aanlegde in het najaar, gebeurt dat dit jaar opnieuw?

Niet van toepassing bij ons in Kuurne.

Volledig scherm Schepen Annelies Vandenbussche naast burgemeester Francis Benoit. © Henk Deleu

Vraag 5: Zijn er energiebesparende maatregelen waar u als stad of gemeente subsidies of ondersteuning voor voorziet? Zo ja, welke?

Er zijn op heden geen extra subsidies of ondersteuning voorzien door de gemeente Kuurne. Er kan een gemeentelijke premie worden verkregen voor verhuurders en voor eigenaar-bewoners. Dit kan gaan over het plaatsen van superisolerende beglazing tot het vernieuwen van het verwarmingstoestel naar een energiezuiniger toestel (warmtepomp, zonneboiler, gascondensatieketel, etc.) Daarnaast wordt samen met de Renovatiecoach advies gegeven (op vraag) aan inwoners rond energie.

In de rand wil ik nog meegeven dat we als gemeente Kuurne pionier zijn voor onze publieke gebouwen. Op alle publieke gebouwen waar dit rendementsvol is, installeerden we zonnepanelen: Gemeentehuis, zwembad, Centrumschool, Kubox. We kozen en kiezen ook resoluut voor het warmtenet telkens het kan. De aansluitingen van het gemeentehuis zijn al binnen, dankzij de centrumvernieuwing. Daarmee hebben we in Kuurne een van de eerste gemeentehuizen in Vlaanderen die aangesloten is op een warmtenet. De effectieve afkoppeling van gas laat jammergenoeg nog op zich wachten tot het warmtenet zijn aansluiting vindt op het eind van de centrumvernieuwing. Het warmtenet moet immers nog worden verbonden via de K.Albertstraat. Ook het Sociaal Huis en de Centrumschool worden aangesloten op het warmtenet. Verder zijn we met Fluvius aan het bekijken waar er nog meer opportuniteiten zijn voor publieke gebouwen om het warmtenet verder uit te bouwen.

Vraag 6: Lopen er bij het OCMW meer aanvragen van burgers die op zoek zijn naar financiële hulp? Zo ja, hoe groot is die stijging tegenover vorig jaar?

Er zijn al 103 OCMW dossiers opgestart in 2022. Er zijn in totaal 400 lopende dossiers.

Vraag 7: Zitten er nog andere maatregelen aan te komen? Zo ja, welke?

Voorlopig volgen we op de voet, maar het is ook belangrijk dat er duurzame maatregelen worden genomen die tot bij de mensen komen die hard getroffen worden. Daarom is het regionaal verhaal hierin belangrijk.

