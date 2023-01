En daar hing renner Alec Segaert in de lucht... Filmpje toont hoe campagnebeeld Kuurne Brussel Kuurne tot stand kwam

Kortrijk Beschermd monument uit 1890 wordt eerste limehome hotel van België: “Ruime kamers met kitchenet­te staan centraal, een lobby is er niet”

Een beschermd monument nabij de Gentpoort in Kortrijk wordt het eerste limehome hotel van ons land. De werken vatten dit jaar al aan. “Het herenhuis staat al enkele jaren leeg, maar het is een oerdegelijk gebouw en het is perfect te restaureren. We hebben ervaring met erfgoed, we laten het in ere herstellen”, zegt Valéry De Vos van Alphastone Investments.

