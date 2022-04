Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Kortrijk SOS Energiefac­tuur op school: rekening verdubbelt tot 900.000 euro in Rhizo, waar renovaties op helling staan, ook Guldenspo­ren­col­le­ge denkt aan besparen

Peperdure energieprijzen dwingen de twee grootste secundaire scholengroepen in Kortrijk om diep in de eigen portemonnee te tasten. In Rhizo ligt de energiefactuur dit jaar al bijna dubbel zo hoog als in 2020 en ook het Guldensporencollege moet haar budget voor gas en elektriciteit met 250.000 euro optrekken. “De kosten zijn niet te overzien”, zegt algemeen directeur van het Guldensporencollege Elke Vandekerckhove.

