Eléonore maakt viergeslacht compleet

Kortrijk Koppel veroor­deeld voor weerspan­nig­heid aan Kortrijkse station

Een koppel uit Heule (Kortrijk) is door de rechtbank veroordeeld omdat ze het in september 2019 te bont in de buurt maakten in de buurt van het stationsplein van Kortrijk. Een agent kreeg slagen, schoppen en duwen.

12 mei