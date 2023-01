Elektronisch toezicht Hilde (58) na moord op echtgenoot Jo (58) met maand verlengd

Op 23 november vond een familielid het koppel op bed, in hun alleenstaande woning op de Sterrewijk in Kuurne. Jo D. was overleden. Hilde V. leefde nog maar was compleet versuft. De vrouw had medicatie ingenomen. Er lag ook een afscheidsbrief. In het ziekenhuis gaf de vrouw toe dat ze haar man met een kussen had met een aanhouding op verdenking van moord tot gevolg. De raadkamer boog zich op 29 november opnieuw over haar verdere aanhouding. Net als voor de onderzoeksrechter vroeg haar advocaat om haar niet langer in de gevangenis te houden maar naar de gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis te sturen. “Omdat ze daar een betere medische begeleiding zou krijgen dan in de gevangenis van Brugge”, aldus advocaat Patrick Arnou. “Voor haar ziekte maar ook voor haar psychische problemen. Ze blijft er bij dat ze samen met haar man uit het leven wou stappen. Het is slechts toeval dat zij het overleefde.” Hij had daarvoor een getekende verklaring van het ziekenhuis in handen. De raadkamer wees zijn verzoek af, maar er werd beroep aangetekend.