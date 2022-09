Eerste spadesteek gegeven voor nieuw schoolgebouw bij hippodroom: “Open ruimte wordt maximaal bewaard”

kuureIn Kuurne is vanmorgen de eerste spadesteek gegeven voor de nieuwe gemeenteschool op de hippodroomsite. Er wordt 8,4 miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe schoolgebouw, dat meteen ook een sporthal en speelomgeving zal tellen waar alle inwoners gebruik van zullen maken. 300 leerlingen zullen er het schooljaar 2024-2025 kunnen starten.

Zo zal de gemeenteschool eruit zien.

Het gemeentebestuur wil al langer een multifunctionele site maken van de renbaan. Dat en het feit dat er ook dringend investeringen nodig zijn in de gemeentescholen Pienter en Wijzer, inspireerde het bestuur om op de hippodroomsite een volledig nieuw schoolgebouw op te trekken. De steentjesparking, goed voor zo’n 18 hectare, wordt daardoor deels bebouwd, maar ook deels onthard. “Het wordt een mooie plek in het centrum van onze gemeente, met een school midden in het groen en zachte recreatie, waarbij we maximaal de open ruimte hier behouden”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V).

Alle betrokken partijen, en dat zijn er heel wat, gaven deze morgen samen de symbolische eerste spadesteek voor dit grootschalige project. Kuurne realiseert dit project met het bouwteam Alheembouw-B2Ai, Belfius coördineert.

Alle betrokken partijen, en dat zijn er heel wat, gaven deze morgen samen de symbolische eerste spadesteek voor dit grootschalige project. Kuurne realiseert dit project met het bouwteam Alheembouw-B2Ai, Belfius coördineert.



Het wordt een modern schoolgebouw, waarbij afgestapt wordt van de traditionele gang met aaneensluitende klassen. Op de gelijkvloerse verdieping is plaats voor de kleuters, op de eerste verdieping zullen de lagere schoolkinderen zitten. “Toekomstgericht onderwijs valt niet meer te rijmen met de traditionele indeling met aparte klaslokalen in een rij langs een gang: het moeten flexibele ruimtes zijn waar in kleinere groepen of in juist grotere groepen gewerkt kan worden”, zo klinkt het. “Elke vierkante meter wordt optimaal benut.” In totaal zullen 300 leerlingen er les kunnen volgen, 120 kleuters en 180 lagere schoolkinderen.

Bij de school wordt een sporthal gebouwd, die buiten de schooluren ook door verenigingen gebruikt zal worden.

Bij de school wordt een sporthal gebouwd, die buiten de schooluren ook door verenigingen gebruikt zal worden. “Er is plaats voor veel groene speelruimte met natuurlijke spelelementen en weinig verharding”, zegt schepen Annelies Vandenbussche (Vooruit). “Dit is niet alleen positief voor de waterhuishouding, biodiversiteit en klimaatadaptatie maar bevordert ook het spel en de verbeelding bij de kinderen. De afsluiting wordt geïntegreerd in de groenzone, waardoor deze weinig zichtbaar is en een meerwaarde biedt voor de buurt.”



De speelruimte buiten zal ook opengesteld worden voor de buurt, zodat buurtbewoners er ook gebruik van kunnen maken. Om de verkeersdruk ter hoogte van de school te ontlasten, worden veilige fiets-en wandelwegen voorzien via onder meer de parking van de Kubox en de Koning Boudewijnstraat.



Eind van dit jaar moet de vloerplaat gegoten zijn, zodat begin volgende jaar met de bovenbouw kan gestart worden. Tegen mei of juni zou het gebouw wind- en waterdicht zijn, zodat aansluitend met de afwerking gestart kan worden. De gemeenteschool moet klaar zijn tegen de start van het schooljaar 2024-2025. Er wordt in totaal 8,4 miljoen euro geïnvesteerd. “We rekenen op een subsidie van 4 miljoen euro van Agion”, zegt schepen Jan Deprez (CD&V). “Met de bouw van deze nieuwe gemeentelijke school investeren we in de toekomst van jongeren. Bovendien investeren we in een opwaardering van de site hippodroom. De vuile parking en toegang krijgen met deze invulling een bijkomende schone plek in onze gemeente.”

Er wordt nog een naam gezocht voor het schoolgebouw. “We rekenen op de creativiteit van al onze inwoners in de zoektocht naar een nieuwe naam. Iedereen kan een voorstel indienen vanaf eind september tot begin december via www.kuurne.be/nieuws/gezocht-nieuwe-naam of op papier via een urne in het Sociaal Huis.

Meer simulatiebeelden van hoe het er uit zal zien vind je hier.

