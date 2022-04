Eenrichtingsverkeer Leiestraat wordt gewijzigd omwille van werken in de Kerkstraat

In de Leiestraat geldt vanaf 19 april éénrichtingsverkeer richting Kruiske in plaats van richting de Harelbeeksestraat. In het deel van de Koning Albertstraat (tussen de werfzone in de Kerkstraat en de Twaalfde Liniestraat) wordt verkeer in beide richtingen toegestaan zodat alle panden in de Koning Albertstraat bereikbaar blijven. Deze gewijzigde verkeerssituatie duurt van 19 april tot en met 30 september.