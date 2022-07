Een nieuw kamp, dat betekent een nieuw decor bij KSA Leiezonen: leiding bouwde een colosseum na

Kachtem Martine stopt na achttien jaar met Kachtemse dagbladhan­del De Kriebel: “Meer tijd vrijmaken voor mijn kleinkinde­ren”

Wie in dagbladhandel De Kriebel in Kachtem een krant, tijdschrift, kaartje of postpakketje kocht, werd de voorbije achttien jaar begroet door Martine Vervaele (59). Daar komt binnenkort verandering in, want Kimberly Debeyne (30) neemt het roer van de bekende zaak over.

4 juli