Dronepiloten van vijf politiezones houden opleidingsdag: “Wat we leren van elkaar, is van goudwaarde”

Drones zijn al lang geen speelgoed meer en bij de politie worden ze ingezet voor de meest uiteenlopende opdrachten. Maar opleiding en training zijn cruciaal voor een goed resultaat. En dus sloegen vijf politiezones de handen in elkaar om elkaar op dat vlak te versterken. “Daardoor hebben we de klok rond een droneteam beschikbaar dat onmiddellijk kan uitrukken, ook naar een andere zone”, zegt Bart Vandamme (politiezone Vlas).

Teams van de politiezones Vlas, RIHO, Polder, Westkust en - jawel - Antwerpen ondersteunen elkaar al een tijd bij het inzetten van drones. “We maken deel uit van het netwerk ANTW4WVL, waarbij onze zones elkaar permanent ondersteunen met mensen en middelen. Iedereen beschikt over eigen, verschillend materiaal en we komen regelmatig samen voor opleiding en training”, zegt Bart Vandamme. Dinsdag gebeurde dat in Kuurne, op en in de omgeving van Hoeve Vandewalle. Na een dag training trokken de politiemensen er op uit voor een viertal realistische oefeningen.

Binnen vliegen

Eén van de scenario’s beschreef hoe een man ermee dreigde de woning op te blazen waarin hij zich had verschanst. “Een kolfje naar de hand van ons Tactisch Reponsteam (TARES, red.) maar met assistentie van een drone die vanuit de lucht de woning observeert en cruciale informatie kan doorgeven”, zegt Bart Vandamme. “Andere mogelijkheid is, in zo’n geval, dat we een kleine drone naar binnen sturen om live-camerabeelden te schieten waarmee we de situatie kunnen inschatten.”

Volledig scherm Een drone die ingezet wordt in WVL4, het samenwerkingsverband tussen de politiezones Westkust, Polder, RIHO en Vlas. © Hans Verbeke

Verschillende drones

De drones die door de politie gebruikt worden, bestaan in verschillende formaten en gewichten. Ook het uitrustingsniveau en de technische mogelijkheden verschillen. “Afhankelijk van de opdracht wordt de juiste drone ingezet”, weet Bart Vandamme. “De mogelijkheden zijn bijzonder groot. We werken met een sterke zoomcamera, een warmtecamera en zelfs met laser. Die laatste geeft ons de mogelijkheid, als we bijvoorbeeld een vermist persoon aantreffen, om vanop grote afstand met grote nauwkeurigheid de coördinaten van het slachtoffer door te geven aan de ploegen op de grond. Kleinere drones worden dan weer ingezet om bijvoorbeeld luchtbeelden te maken bij een ongeval, of warmtehaarden te lokaliseren bij brand.”

Expertise samenvoegen

Door samen te werken met de vijf politiezones wordt niet alleen materiaal maar ook expertise samengevoegd. “Het laat ons toe om de klok rond, 7 dagen op 7, een permanentie te organiseren met onze droneteams”, zegt Bart Vandewalle. “Waar nodig, rukken we binnen de kortste keren uit naar de plaats van het incident, ook als dat buiten onze eigen zone is. En uiteraard is het van belang dat we vertrouwd zijn en blijven met het materiaal en de mogelijkheden. Daarom organiseren we per jaar vijf opleidings- en trainingsdagen, telkens op een andere locatie in een welbepaalde politiezone.”

Volledig scherm Droneteams van vijf verschillende politiezones binnen het samenwerkingsverband ANTW4WVL verzamelden in Kuurne voor een opleidings- en trainingsdag. © Hans Verbeke

Volledig scherm Een drone die ingezet wordt in WVL4, het samenwerkingsverband tussen de politiezones Westkust, Polder, RIHO en Vlas. © Hans Verbeke

