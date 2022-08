Drie gewonden, waaronder een kindje, bij zware botsing op Ringlaan

De grootouders reden woensdagmiddag met hun kleinkind in de maxicosi op de achterbank in de Kortrijksestraat. Toen ze de R8 wilden dwarsen liep het volledig fout. Ze botsten tegen een auto die op de R8 in de richting van de A19 reed. De klap was bijzonder hevig. “Ik zag het gebeuren en de klap was bijzonder luid”, vertelt Baptist David die in de buurt werkt. “Ik ben meteen ter plaatse gelopen. De mensen waren bij bewustzijn, maar enorm onder de indruk. Ineens leek het of hun auto begon te roken. Ik heb niet getwijfeld en haalde meteen het kinderstoeltje met het kindje uit de auto.” Wellicht was de rook afkomstig van het stof dat was vrijgekomen van de uitgesprongen airbags. Alle inzittenden, ook de bestuurder van de andere auto werden afgevoerd naar het ziekenhuis, niemand verkeert in levensgevaar.