Dieven roven 9 bestelwagens met tuinmachines bij maatwerkbedrijf WAAK leeg in Kuurne

De dieven sloegen al op de avond of in de nacht van zondag 13 november toe maar het nieuws raakte pas nu bekend. Pas de volgende ochtend, bij het begin van de werkweek van de groenafdeling van WAAK, kon alles opgemerkt en de politie verwittigd worden. Vermoedelijk raakten de dieven op de site langs de Vijverhoek in Kuurne door een omheining stuk te knippen. In het donker konden ze daarna ongestoord hun ding doen. Maar liefst 9 bestelwagens van de groenafdeling zijn opengebroken. Er verdwenen naar schatting tussen 40 en 50 stuks tuingereedschap, zoals heggenscharen, hand- en rugblazers, trimmers,… De schade loopt in de duizenden euro. “Het onderzoek loopt”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede). “Onder meer aan de hand van camerabeelden zullen we de daders proberen te vinden.”