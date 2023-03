Dieter en Joline zijn nieuwe uitbaters van Ixina, dat failliet ging vorig jaar: “Klanten hoeven geen schrik te hebben, wij schrijven een ander verhaal”

“Het was al langer mijn droom om ooit een eigen keukenzaak te hebben”, zegt Dieter. “Maar doordat de zaak in Kuurne opeens vrijkwam, is het sneller gegaan dan we hadden gedacht. Voor mijn echtgenote is het een grotere carrièreswitch: zij was vroeger loketbediende bij Bpost. Vorige zomer startte ze met een opleiding om mee de zaak te kunnen uitbaten: daarin leerde ze onder meer over de materialen, de technische kant van alles, enz. Het valt heel goed mee, het is echt ons ding, van allebei. Mijn vrouw staat voornamelijk in de winkel, ik verdeel mijn tijd tussen de winkel en de klanten thuis. Ik werk nog altijd als plaatser dus.”