Didier opent frituur Het Kuurns Frietje: “Kuurne is een topgemeente”

Didier Lampaert is de nieuwe uitbater van de frituur op parking Damier in Kuurne. Hij herdoopte de frituur tot ‘Het Kuurns Frietje’, om de nieuwe wind extra in de verf te zetten.

De vorige uitbater moest enkele maanden terug de frituur stopzetten om gezondheidsredenen. “De eigenaar van de frituur is een familielid van mij, en die wist dat ik op zoek was naar een nieuwe uitdaging”, zegt Didier. “Een eigen frituur leek wel iets voor mij, vond die. Ik heb onder meer vijf jaar lang een tankstation uitgebaat in Lichtervelde, en daarna was ik in dienstverband aan het werk als vertegenwoordiger en vrachtwagenchauffeur. Maar eigenlijk ben ik nog het liefst van al zelfstandig, en een eigen frituur leek me wel iets.”

Didier heeft geen enkele band met Kuurne. “Maar ik moet zeggen dat de gemeente me meer dan bevalt. De mensen zijn heel vriendelijk en goedgezind, en geduldig ook. Ik woon nu in Meulebeke maar ga daar niet blijven. Ik sluit zeker niet uit dat ik hier in de buurt kom wonen. Kuurne is een topgemeente.”

Het Kuurns Frietje is elke dag open van 17.30u tot 21.30u, behalve op sluitingsdag maandag. “Als het goed loopt, ga ik in de toekomst wellicht ook nog op de middag open doen op weekdagen. En ik ben ook nog van plan om tafeltjes en stoelen te voorzien, zodat klanten ook hun frietje binnen kunnen opeten. En in de zomer ook buiten, uiteraard.”

