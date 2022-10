Den Tap houdt ‘Glow In The Dark Party’ en Punkrocknight tijdens Tapkesfeesten

kuurneDe leden van Jeugdhuis Tap organiseren dit weekend de Tapkesfeesten. “Ondanks de werkzaamheden met de centrumvernieuwing in Kuurne en de werfzone in de directe omgeving van het jeugdhuis hebben we heel veel goesting om 2 dagen te genieten van de Tapkesfeesten in Kuurne”, zegt Arne Devos van Den Tap.

Op vrijdag 14 oktober trappen de organisatoren de feestelijkheden af met een ‘Glow In The Dark Party’. Dj Indrink, Mister A., LcLennert, Dj VerWard,Clapz en DJ Traktor zorgen voor de beats en soundtrack. Wie meeviert haalt er best witte t-shirts en fluo vingerverf bij, want het jeugdhuis zorgt voor blacklights en sfeerverlichting.

“We willen de jongeren veilig laten feesten in Kuurne, dus juichen we de invoering van Safe Party Zone ook toe. Om dit systeem na te leven is het nodig dat we een inkomzone organiseren waardoor we een symbolische euro inkom vragen. Hierdoor kunnen de jongeren bij ons in het jeugdhuis toch goedkoop en veilig fuiven”, zegt Arne Devos.

Volksspelen

“Zaterdagnamiddag schakelen we even terug naar een rustige middag vol speelplezier. Kom volksspelen ontdekken met een lekker biertje van Brouwerij De Voorzet in de hand, neem gerust de kinderen mee want voor hen is er een groot springkasteel aanwezig. Om 18u ruilen we het speelmateriaal in voor drums en snelle gitaren van de ‘Punkrocknight’. “

“De avond blijft volgens de regels van het jeugdhuis, goedkope inkom en goeie muziek. Voor een luttele 4 euro schotelen we 4 bands en een afterparty voor. De avond begint meteen met een straffe band FLINK82. Die brengt een ode aan de top van de pretpoppunk Blink182, inclusief de foute grapjes. Daarna volgt BOUViER, met eigen nummers en covers. Coverbands Black Masks and Charlie Sheen brengen punkrockcovers. St. Jimmy’s covert Greenday. Na de goedgevulde avond livemuziek zullen Hannes Pype en Jonathan Breughe van ThatsAllPunx Team hun favoriete platen afvuren op het publiek.”

