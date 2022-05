Defensie houdt kennismakingsdag op Vlaskouter

Ardooie/Izegem/Lendelede Vijftigers vrijgespro­ken voor dood van verslaafde man: “Hij had meerdere kanalen om aan drugs te geraken”

Twee vijftigers uit Izegem en Lendelede zijn vrijgesproken voor de drugsdood van een man uit Ardooie. De rechtbank oordeelde wel dat D.D. en J.T. methadon leverden aan het slachtoffer, maar het was volgens hen niet bewezen dat de dosis die hem fataal werd van de beklaagden afkomstig was. De overleden man had namelijk meerdere dealers.

