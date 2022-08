De Ververieders organiseren 12 uren van Kuurne: “12 uur lang fietsen op en rond de renbaan”

kuurneWielertoeristenclub De Ververieders in Kuurne organiseren op zaterdag 3 september de eerste ‘12 uren van Kuurne’. Deelnemers kunnen alleen of in teams 12 uur lang op en rond de hippodroom fietsen. Het parcours van 2,8 km loopt onder meer door de Kubox, en er wordt animatie en eten en drinken voorzien voor supporters. De opbrengst gaat naar het goede doel, als eerbetoon aan hun medelid Simon Meysmans, die in september 2020 verongelukte.

Volledig scherm De Ververieders organiseren de 12 uren van Kuurne. De opbrengst gaat naar het goede doel, als eerbetoon aan hun medelid Simon Meysmans, die in september 2020 verongelukte. © Henk Deleu

Begin 2020 werd wielertoeristenclub De Ververieders opgericht in Kuurne, met uitvalsbasis café De Ververie. Al snel werd binnen de club geopperd om een wielerevent te organiseren. “We vonden inspiratie bij het evenement ‘de 24 uren van Kuurne’ dat eind jaren ’70 en begin jaren ’80 werd georganiseerd op het sportpark van Kuurne”, zegt Jos Callens. “Dat kende vrij veel succes en zal vooral bij de iets oudere inwoners van Kuurne nog heel veel herinneringen oproepen. We wilden graag iets soortgelijks op poten zetten.”

De Ververieders pakken uit met de 12 uren van Kuurne. De plaats van afspraak? De Kuurnse hippodroom. “We hebben een parcours uitgestippeld van 2,8 km op en rond de hippodroom”, zegt Alice Depoortere. “Het parcours loopt onder meer door de polyvalente zaal Kubox, en loopt deels samen met de paardenpiste. Dat maakt het parcours enkel geschikt voor mountainbikes en stadsfietsen, niet voor koersfietsen.”

De bedoeling is dat deelnemers alleen of in teams 12 uur lang dat parcours afleggen, van 9 uur ‘s morgens tot 21u ’s avonds. “Dj’s langs het parcours zorgen de hele dag voor ambiance, en voor de supporters zijn er drank- en eetstandjes. De supporters zullen het even lastig hebben als de deelnemers”, lacht Jos Callens.

Iedereen is welkom. “Van zodra je met de fiets kan rijden, mag je meedoen. Iedereen kan op zijn eigen tempo fietsen. Met elektronische chips in drinkflessen die deelnemers meenemen zullen we de tijden kunnen meten, en aanwezigen zullen die live kunnen volgen. We hebben oo kal heel wat individuele inschrijvingen. Dat zijn voornamelijk echt gedreven fietsers die wellicht tot het uiterste zullen gaan en zoveel mogelijk rondes zullen rijden. Maar zelf vatten we het niet op als een wedstrijd.”

Als het event meevalt, wordt het een jaarlijks evenement, zeggen de Ververieders nu al. De opbrengst dit jaar, van inschrijvingsgeld maar ook van de drankverkoop, gaat naar de organisatie Ouders van Verongelukte Kinderen. Dat is een eerbetoon aan hun medelid Simon Meysmans, die in september 2020 verongelukte. “Hij kwam om het leven toen hij op zijn koersfiets werd aangereden door een auto”, zegt Alice. Zij vormde een aantal weken een koppel met Simon toen hij overleed. “Hij was net lid geworden van de Ververieders, en had in fietsen echt wel een passie gevonden. Zijn ouders zijn heel blij dat we dit doen voor hem. Ze komen ook meehelpen de dag zelf.”

