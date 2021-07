De mama van Louique (13) heeft terminale kanker, nu verkoopt hij sleutelhangers voor het goede doel: “Ik heb eerst gehuild, maar zo denk ik minder aan haar ziekte”

Kortrijk/Marke Politie waarschuwt voor inbraken in bestelwa­gens in Kortrijkse regio

28 juni De politie van de zone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) waarschuwt nog maar eens voor inbraken in bestelwagens. Het doet dat nadat de voorbije dagen zowel in Marke als in Kortrijk werkmateriaal verdween uit een bestelwagen van een stielman en ook enkele inbraakpogingen vastgesteld werden.