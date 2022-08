De maat is vol voor burgemeester Benoit, en ons fotoarchief geeft hem gelijk: “De ongevallen zijn niet meer bij te houden, die doortrekking van de R8 moet er nú komen.”

Die zou er komen door de doortrekking van de R8. Tussen de beide rijbanen zou er centraal één hoger gelegen ringbaan kunnen komen voor doorgaand verkeer. Dat zou het verkeer op de gevaarlijke kruispunten drastisch beperken. “Er kwamen signalen dat de doortrekking van de ring in Kuurne wat hoger op de agenda kwam. Zo zou er in 2022 een studie gebeuren -al valt er volgens mij niet veel meer te bestuderen, het mogelijke traject is gekend- en zou de aarde die weggehaald wordt bij de trompetaansluiting met de A19 even verderop, naar Kuurne gebracht worden om de grond al op te hogen. Maar we horen niets meer van die studie, ook al zijn we al augustus, en die grond zien we ook niet meer komen.”

Benoit is bang dat de doortrekking opnieuw gezakt is op de planning. “Er wordt graag geschermd met het argument dat we de grootschalige studie rond de R8 moeten afwachten. Maar die is op zich ook nog eens afhankelijk van de toekomstvisie op het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het duurt allemaal té lang, en eigenlijk kunnen we de strook in Kuurne perfect los zien van de rest van de R8. Ik wil minister Lydia Peeters oproepen om in 2023-2024 nu eindelijk eens centen vrij te maken voor het project hier. We wachten er lang genoeg op, en de situatie is hier écht wel gevaarlijk, wat die ‘zwarte’ cijfers ook mogen zeggen. Er werden op de Leie al meer nutteloze bruggen betaald en gerealiseerd de afgelopen jaren dan er inspanningen gedaan zijn voor de R8, die al bijna 50 jaar verkeersslachtoffers maakt.”