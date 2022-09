De dansjes op hoge hakken van ‘Trinxx’ scoren wereldwijd miljoenen views: “Zelfs Shakira reageerde al op een van onze video’s”

12 centimeter hoog zijn de hakken onder hun stiletto’s, maar ze dansen rond alsof ze comfortabele gympjes dragen: je moet je toch altijd even in de ogen wrijven als je de energieke dansen ziet van het drietal van dansformatie Trinxx. Vier jaar geleden leerde Vlaanderen hen kennen dankzij hun deelname aan Belgium’s Got Talent. Maar intussen veroveren ze ook de rest van de wereld, via social media.”

Volledig scherm Dare to be different is de leuze van Trinixx. © Trinxx

Hun best bekeken filmpje is goed voor 10,2 miljoen views, en de laatste week alleen al was Trinxx goed voor ruim 7 miljoen bezoekers. “Het is inderdaad zot”, zegt het drietal. “Nadat we tot in de finale van Holland’s Got Talent zijn geraakt, waren we pas echt goed gelanceerd. Wereldsterren als The Black Eyed Peas, Shakira en Natasha Beddingfield reageerden intussen al op onze dancemoves. En we mogen overal ter wereld optreden. Enkele weken geleden waren we nog in Canada. In eigen land mochten we aantreden op de Antwerp Pride.”

Hun boodschap? “Dat iedereen zichzelf mag zijn. Wie zegt dat mannen geen hoge hakken mogen dragen? Of felle kleren? Of glitters? Iedereen moet kunnen doen waar hij zich goed bij voelt.” En die boodschap brengen is nog altijd nodig, ondervinden de drie jongemannen zelf nog geregeld. “We krijgen geregeld verwensingen naar ons hoofd. ‘Brave’ negatieve reacties zoals ‘is dat nu hoe de mannen van tegenwoordig eruit zien?’. Maar ook heel hevige, zoals ‘steek jezelf in brand’ of ‘spring toch van de brug, man’.”

Volledig scherm Trinxx:Dylan Duck uit Kuurne, Raf Van Puymbroeck uit Antwerpen en Bert Van Compernolle uit Hamme willen met hun act tonen dat iedereen 100% het recht heeft om zichzelf te zijn. © Trinxx

“Toen we laatst tussen twee locaties wandelden voor de opnames van een Tiktokfilmpje, moesten we de drukke Meir oversteken. We werden toen omsingeld door jonge gasten, die ons begonnen verwensen. We hebben een dik vel gekregen, maar leuk is dat niet natuurlijk. Gelukkig krijgen we ook heel veel warme reacties. Van mensen die zeggen dat we hen helpen om zichzelf te zijn. Daarvoor doen we het, he.”

Dylan Duck is het jongste lid. Het was Jef De Prins die destijds meedeed aan de audities voor Belgium’s Got Talent en Holland’s Got Talent. “Toen hij bij ons in Trinxx zat, studeerde hij nog.”, zegt Raf. Na zijn studie besloot hij zich op zijn carrière te focussen. We zijn in goeie verstandhouding uit elkaar gegaan hoor. Hij is nog steeds onze reservedanser mocht een van ons ziek of gekwetst zijn en niet kunnen optreden.”

Volledig scherm Trinxx tijdens het optreden op Pride Antwerpen. © Trinxx

Voor wie het zich zou afvragen: de drie jongemannen vallen alle drie op mannen. “Maar het is niet dat heteromannen niet zouden kunnen of willen meedansen hoor”, lacht Raf. “Toen we op zoek waren naar een vervanger voor Maxime, waren er ook een aantal hetero’s in de running. Goeie kandidaten ook, maar ze zijn uiteindelijk afgehaakt uit schrik om blessures op te lopen en op die manier hun danscarrière op het spel te zetten.”

Volledig scherm © Trinxx

Leven van hun Trinxx lukt vreemd genoeg nog niet, ook al hebben ze views waar menig influencer van zou watertanden. “Dat komt omdat je hier in ons land géén inkomsten krijgt in verhouding tot je aantal views. In Amerika is dat bijvoorbeeld wel zo. Wie succesvol is op sociale media, kan daarvan leven door zich te laten betalen om reclame te maken voor bedrijven of producten. Maar dat doen wij niet. Eén keer hebben we dat wel gedaan, maar dat was voor een merk van mannenschoenen met hakken. Dat paste immers in onze visie dat iedereen 100% zichzelf moet kunnen zijn.”

Volledig scherm De jongens van Trinixx zijn vrij herkenbaar in het straatbeeld. © Trinxx

Dylan Duck is receptionist bij een Deerlijks houtbedrijf, Raf is docent sport aan de Thomas Moore Hogeschool, en Bert is schoonheidsspecialist te midden een team met vrouwen. “Sommige klanten schrikken wel even de eerste keer dat er een man zich over hun nagels ontfermt, maar dat is snel over”, zegt Bert. “Zolang hun manicure of pedicure goed uitgevoerd wordt, zijn ze tevreden.” De studenten van Raf weten uiteraard waar hij in zijn vrije tijd mee bezig is. “Maar negatieve opmerkingen krijg ik niet. Logisch ook, ik beslis mee over hun punten”, lacht Raf.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.