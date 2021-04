De dag waarop Chantal dubbel goed nieuws kreeg: “Ons café mag opnieuw open, én ik ben kankervrij verklaard”

Kortrijk ‘Kortrijkse’ actrices Leen Dendievel en Lien Van de Kelder roepen op om Rode Kruis stickers te kopen

23 april De 60ste stickeractie van het Rode Kruis vat aan, ook in Kortrijk. Niet op kruispunten, verboden door de coronamaatregelen. Wel op vaste standplaatsen buiten en via online verkoop. Helemaal nieuw dit jaar is dat je ook bij lokale handelaars een sticker kan kopen. De opbrengst in Kortrijk gaat integraal naar de lokale Rode Kruis afdeling, om een nieuwe ambulance te financieren. De in Kortrijk geboren actrices Leen Dendievel en Lien Van de Kelder roepen op om de actie te steunen.