Coopman Orona uit Waregem wordt Orona NV: laatste verwijzing naar Liften Coopman verdwijnt daarmee uit de naam

Bavikhove/Kuurne Drukke gewestweg N36 bezaaid met frietaard­ap­pe­len in Bavikhove

De drukke N36, de gewestweg tussen Kuurne en Harelbeke, is donderdagvoormiddag een tijdlang voor het verkeer versperd. Oorzaak was een lading frietaardappelen die vanuit de laadbak van een vrachtwagen op het wegdek was terecht gekomen.

14 april