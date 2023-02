Cesarke Tico week na aanval pitbull in Kuurne overleden

Piv Huvluv viert 25 jaar op de planken: “Als ik kijk naar talenten als Urbanus en Jacques Vermeire die nog steeds optreden, dan denk ik: ik ben nog een tijdje goed”

De oerwest-Vlaamse comedian Piv Huvluv staat dit jaar 25 jaar op de planken. Een kwarteeuw waar hij zelf met volle teugen van heeft genoten. “Ik kan leven van wat ik graag doe. Daar kan je niet ongelukkig mee zijn, hé.” Zijn eigen stijl vond hij in Stasegem, zijn naam heeft hij te danken aan het speelpleinwerk en zijn jubileum viert hij komende zaterdag in Waregem Expo, dankzij CC De Schakel. Hij neemt ons graag mee op sleeptouw door de voorbije 25 jaar. “Mijn allereerste optreden? Meteen in de finale van Humo’s Comedy Cup in 1998.”