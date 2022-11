Celstraf met uitstel voor man (60) die medewerker carwash tegen de grond duwt na banale discussie

De vreemde verklaringen van de beklaagde die zegt dat hij slagen kreeg van de medewerker van de carwash, kwamen alleszins niet overeen met de camerabeelden van de carwash zelf. De 60-jarige man uit Kuurne wilde zijn auto laten wassen in de carwash en betaalde 15 euro. Maar net toen het zijn beurt was, blokkeerde het systeem. Omdat de technieker elders aan de slag was, kon de auto van beklaagde niet gewassen worden. “Geld zomaar teruggeven mogen we niet van hogerhand en dus gaf ik hem een tegoedbon van 20 euro zodat hij later kon terugkomen”, vertelt het 64-jarig slachtoffer. Maar daar was de beklaagde niet mee akkoord en er ontstond een minutenlange discussie. Op een bepaald moment stapte de man uit en begon alles te filmen en te fotograferen. De medewerker vroeg hem herhaaldelijk om daarmee te stoppen. Op een bepaald moment sloeg de medewerker de gsm van beklaagde uit zijn handen. Daarna kwam hij neus aan neus staan en duwde de man tegen de grond. Hij is nu veroordeeld tot twee maanden cel met uitstel en 400 euro boete. Aan de medewerker van de carwash moet hij 948 euro schadevergoeding betalen. De agressor dagvaardde het slachtoffer rechtstreeks omdat hij vond dat hij het slachtoffer was in de zaak. Dat achtte de rechter niet bewezen en sprak het slachtoffer vrij over de hele lijn.