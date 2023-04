Burger neemt foto van burgemeester terwijl die in andere gemeente winkelt: “Wat is het volgende? Een foto van wat in mijn winkelkar ligt?”

Persoon even afgevoerd na inademen dampen van ontstop­pings­pro­duct

De hulpdiensten snelden maandagnamiddag naar de Burgemeester Gillonlaan in Kortrijk. Daar raakte een bewoner in ademnood nadat hij een ontstoppingsmiddel had gebruikt en de dampen ervan had ingeademd. De persoon werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis.