Burgemeester lijkt even autoverkoper in advertentie: “Mijn foto werd ongevraagd gebruikt”

“Van een inwoner kreeg ik een screenshot doorgestuurd van een advertentie op Google”, zegt burgemeester Francis Benoit. “Daarin wordt een foto van mij gebruikt, waarbij ik bij mijn wagen poseer. Het is een oude een foto die door jullie fotograaf Henk Deleu is genomen naar aanleiding van een reportage over de wagens waar alle burgemeesters zich mee verplaatsten. De mijne was destijds de kleinste en de goedkoopste, herinner ik me nog.”