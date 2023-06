Bryan komt nietsvermoedend aan op gemeentehuis, en is een half uurtje later... getrouwd

Op dit moment is hij opnieuw een dikke week in Kuurne, en zijn vriendin Daphne zag de kans schoon om hem de verrassing van zijn leven te bezorgen. “Ik zou zogezegd getuige zijn vandaag op het huwelijk van mijn schoonvader, de stiefpapa van Daphne”, vertelt hij. “Logisch dus dat ik piekfijn uitgedost naar het gemeentehuis moest komen. Daar stonden al een heleboel familieleden van mijn vrouw te wachten. Ik had nog steeds niets door, want abnormaal is dat nog altijd niet. Tot plots Daphne van achter de hoek kwam in een prachtig wit trouwkleed, samen met mijn beste vriend. Toen begon het te dagen dat het niet mijn schoonvader zou zijn die zou trouwen, maar ikzelf.”

Dolblij

Bryan was op zijn zachtst gezegd een beetje van de kaart. “Maar ik was tegelijk wel dolblij. Ik ben superblij dat we onze toekomst samen gaan delen. En zo’n immense verrassing... Mijn vrouwtje heeft zelfs een heel trouwfeest in elkaar gebokst in haar eentje.” Voor burgemeester Francis Benoit was dit alvast ook een primeur. “Ik zei hem dat het was zoals een voetbalcontract ondertekenen. Hij bevestigde dat, en beloofde zijn carrière hier in Kuurne af te sluiten”, lacht Benoit.