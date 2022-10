Bordjes met ludieke slogans tonen waar gemeente inspanningen doet voor groen en diversiteit

“De klimaatverandering en de bedreigde biodiversiteit dagen ook lokale besturen uit”, zegt schepen Annelies Vandenbussche (Vooruit). “Kuurne wil haar steentje bijdragen aan de hand van een nieuwe aanpak op vlak van groen. We willen groen terug alle kansen geven en doen dit op verschillende manieren. Onze inwoners willen we ook bewust maken van deze vernieuwde aanpak. Daarom ontwikkelden voor deze 12 methodes leuke bordjes met een slogan om in het straatbeeld te plaatsen. Ze duiden aan dat we op die plaatsen inzetten op biodiversiteit en op welke manier we dit willen realiseren.”

Op één bordje staat bijvoorbeeld ‘Laat ze liggen’. “Vallende bladeren worden niet meer overal opgeruimd. We kiezen bewust om ze ter plaatse te laten verteren. Zo bieden we schuilgelegenheden voor de kleinste dieren en is dit bevorderend voor de voedingscyclus.” Een ander bordje: Ode aan de boomspiegel. “De zone rond de boom wordt niet langer gemaaid. Op die manier geven we planten de kans zich te settelen en bevorderen we de aircowerking op de wortels. Hierdoor is er minder bodemverdichting en is er meer biodiversiteit.”