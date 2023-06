Binnenkort opnieuw pop-upspeelpleintje vlakbij gemeentehuis

Schouwburg in toplijst meetinglo­ca­ties Flanders Heritage Venues

Twaalf nieuwe meeting- en congreslocaties treden toe tot het netwerk ‘Flanders Heritage Venues’ van Toerisme Vlaanderen. Dat zijn inspirerende en unieke meeting locaties, om zo Vlaanderen internationaal te presenteren als een kwaliteitsvolle congresbestemming waar beleving primeert. Eén van de nieuwe locaties is de stadsschouwburg in Kortrijk, die vernieuwd wordt. Het netwerk telt nu 31 meeting locaties in erfgoed, verspreid over heel Vlaanderen.