Bewoner Brugsesteenweg (60) krijgt klappen nadat hij bestuurder aanmaant trager te rijden: “Niet eens de eerste keer. Dit moet stoppen”

Kuurne Marc (68) en Vivianne (66), elk jaar de eerste kampeer­ders op de Paterberg, zien opnieuw hun wieleruit­stap­jes wegvallen: “We missen de sfeer, onze vrienden en de jaarlijkse barbecue”

26 februari “Elke renner herkent ze al van ver, ik sta er soms perplex van. Mijn vrouw Vivianne (66) is mijn persoonlijke Michel Wuyts”, lacht Marc Debaveye (68). Het koppel uit Kuurne is steevast als eerste ter plaatse op ‘camping Paterberg’ in de Vlaamse wielerweek, maar ziet ook dit jaar die vakantie in het water vallen. “We hebben daar vrienden gemaakt, zonde dat het ook nu weer niet kan.”