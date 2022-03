Bart Peeters opende Kubox destijds, en komt nu ook terug om 15e verjaardag te vieren van de cultuurtempel: “Therapy?, 10CC, ‘t Hof van Commerce en Will Tura, allemaal stonden ze hier op de planken”

kuurneDe polyvalente zaal Kubox in Kuurne viert haar 15e verjaardag, en Bart Peeters mag dat komen vieren op donderdag 5 mei. Bart Peeters was ook de artiest die destijds de Kubox mocht openen, in 2007. Sindsdien passeerden al grote namen de revue in de cultuurtempel, van ’t Hof van Commerce tot Therapy? en 10CC. Een activiteit organiseren in het weekend? Dan leg je die best anderhalf jaar op voorhand vast.

De hele eerste artiest was Bart Peeters niet in oktober 2007. De muzikanten van Moed en Vlijt mochten zijn voorprogramma verzorgen, en zij zijn dus eigenlijk officieel de eerste artiesten die op de planken stonden van deze cultuurtempel. Dat Bart Peeters destijds de Kubox mocht openen, maakt het nu wel extra speciaal dat hij terugkeert voor de 15e verjaardag van de polyvalente zaal.

“We wilden deze verjaardag graag vieren in stijl”, zegt Jonathan Breughe van de Vrijetijdsdienst. “Meester entertainer Bart Peeters komt met zijn Ideale Mannen terug voor een staand concert in Kubox Kuurne en daar zijn we wel heel blij mee. In de loop der jaren hebben we al meermaals aan zijn mouw getrokken.”

Therapy?

“De voorbije 15 jaar stonden heel wat regionale talenten, nationale toppers en zelf internationale kleppers op het podium van Kubox”, zegt burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Therapy?, 10CC, ’t Hof van Commerce, Kommil Foo, Nathalie Meskens, Raymond van het Groenewoud, Will Tura,… Maar de Kubox is méér dan enkel maar een zaal voor optredens. Er worden ook fuiven in georganiseerd, beurzen, bloedinzamelingen,… De Kubox is een essentiële zaal voor het socioculturele leven in de gemeente.”

Wie de Kubox wil boeken, moet snel zijn. “Als je iets in het weekend wil organiseren, moet je anderhalf jaar op voorhand al je datum reserveren. Tijdens de week zijn er iets gemakkelijker datums te prikken. Om ervoor te zorgen dat Kubox ook in de week vaker wordt gebruikt, gaan we die in de toekomst ook door bedrijven laten gebruiken als congresruimtes.”

Trekpleister

Als de zaal zo vol geboekt is, is er dan geen nood aan een tweede dergelijke zaal. “We willen de Kubox geen trekpleister maken voor de hele regio, maar gewoon voorzien in de noden van onze lokale bevolking. En dat lijkt op dit moment nog te lukken. Een extra fuiflocatie, daar voelen we dan weer wat meer nood voor. Het maximum aantal fuiven in de Kubox is immers vastgelegd op 12 per jaar.”

Een weetje: het is burgemeester Francis Benoit (CD&V) die -nota bene op het toilet- de naam van Kubox bedacht. Hij was toen schepen van Jeugd en Cultuur. “We hadden heel wat andere voorstellen binnen, onder meer Vaernewijkbeke en de Hippe Droom, maar we zochten een meer internationaal klinkende naam. ‘Ku’ verwijst uiteraard naar Kuurne. De Box verwijst naar het feit dat Kubox bij de start echt een ‘doos’ was. De basis is een loods, door de jaren heen hebben we met verschillende investeringen de Kubox een echte cultuurtempel gemaakt. Zo kwamen er akoestische doeken, een tribune, een foyer,…”

Meer info en tickets voor Bart Peeters via www.kuurne.be/tickets

