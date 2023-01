Bankautomaten verdwijnen: ontdek hier of je binnenkort in Kuurne nog geld kan afhalen

Kortrijk Discobar The Fly wijzigt koers: “We mikken op vrijdag voortaan op jongeren, luidspre­kers beter afgesteld voor nog meer beleving”

The Fly is Dead? Zeker niet, maar de discobar slaat wel een nieuwe weg in. Door op vrijdag voortaan op jongeren te mikken, met deejays die hen aanspreken. Zaterdagen blijven voorbehouden voor 30-plussers, onder meer met retro. “The Fly is financieel geen makkelijk verhaal, maar we geven niet op. We ronden dit proefproject in schoonheid af”, zegt initiatiefnemer David Desrousseaux (50).

