Bakstenen metershoge muur komen los en vallen op auto’s van garage: “Zeven auto’s niet meer verkoopbaar”

“Ik hoorde ineens een groot kabaal”, vertelt een buurtbewoonster van de Harelbeeksestraat in Kuurne. “Maar ik sloeg er verder geen acht op.” Het was Cassandra Coene (21) die net thuiskwam van haar werk en normaal vlak bij haar auto parkeert, die de ravage ontdekte. “Ik zag dat er bakstenen op mijn gebruikelijke parkeerplaats lagen”, vertelt Cassandra. “Toen ik verder keek, zag ik eerst één auto bedolven onder de bakstenen, pas daarna merkte ik de ravage op.” Daarna verwittigde ze de zaakvoerder. “Geen leuk telefoontje om te krijgen zo midden in je verlof”, vertelt zaakvoerder Olivier Bouckaert (35). “Zeven auto’s zijn volledig vernield door die bakstenen. Zes daarvan waren bestemd voor verkoop. Daarbij was één Mercedes B-klasse die nog geen jaar oud was en amper 8.000 kilometer op de teller had. Een nieuw model daarvan kost zo’n 40.000 euro. Nog een geluk dat ik met verlof was en er niemand op de oprit aanwezig was, zodat het enkel bij materiële schade blijft.”