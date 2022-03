Automobilist slaat te vroeg af aan R8: passagierster zwaargewond in spookrijdende auto

Rond 13.15 uur reed het koppel van Albanese origine uit Deerlijk samen met hun 20-jarige dochter op de achterbank in hun Volkswagen Passat op de Brugsesteenweg van Kuurne richting Kortrijk. Aan het kruispunt met de R8 wilden ze linksaf de ringweg richting Harelbeke indraaien. De man achter het stuur volgde zijn gps. ‘Hier linksaf’ interpreteerde hij wellicht iets te snel, want in plaats van aan de tweede verkeerslichten linksaf te slaan deed hij dat al aan de eerste waardoor hij een verboden rijrichting dreigde in te rijden. Zo ver kwam het niet, want ook een automobilist uit Roeselare die de Brugsesteenweg in de tegenovergestelde richting volgde, was verrast en knalde in de rechterflank van de indraaiende auto. De passagierster in de Volkswagen Passat ving de grootste klap op en moest door de brandweer uit haar hachelijke positie bevrijd worden. Ze kreeg de eerste zorgen door een mugteam en ambulanciers toegediend. Daarna werd ze zwaargewond, maar in stabiele toestand, naar het ziekenhuis in Kortrijk gevoerd.