Audrey en Nadia starten met psychische begeleiding aan huis: thuisverpleegkunde, maar dan voor mentale problemen

Audrey Tertooy en Nadia El Emrani werken op de psychiatrische spoedinterventiedienst van AZ Groeninge in Kortrijk. “Het is tijdens die job dat we overtuigd geraakt zijn van het nut van psychische begeleiding”, vertelt Audrey. “We zien heel vaak patiënten in crisis op de spoeddienst belanden: psychotisch, suïcidaal, zwaar depressief,… Dan besef je: als deze patient extra ondersteuning had gekregen in zijn thuissituatie kon een opname misschien voorkomen worden.”

Drempel verlagen

Het duo startte in bijberoep met praktijk ‘De Zandloper’. Audrey’s man Yannick Truyen ontfermt zich over de administratieve kant van het verhaal. “We begeleiden en ondersteunen patiënten met mentale problemen bij hen thuis”, zegt Audrey. “We helpen hen om de inzichten die ze in therapie of tijdens een opname kregen, toe te passen in hun thuiscontext. Of we gaan langs bij eerste symptomen van mentale problemen, om samen met hen op zoek te gaan naar een oplossing. Op die manier verlagen we de drempel voor mensen om mentale hulp in te roepen.”

Het duo kan helpen bij heel uiteenlopende problemen. “Een luisterend oor, dat kan al een grote hulp zijn voor mensen die het even niet meer zien zitten. Maar we helpen ook met een concrete aanpak van hun problemen. Iemand die agressieproblemen heeft, krijgt vaak een signaleringsplan mee naar huis: daarop staan de signalen die kunnen wijzen op een aanval. Dat klinkt vaak heel abstract. Wij kijken samen met de patiënt en zijn of haar gezinsleden hoe ze in de praktijk die signalen kunnen herkennen en samen een eventuele aanval kunnen vermijden.”

“Of iemand met een zware vorm van autisme, voor wie structuur erg belangrijk, die na zijn schooltijd binnenkort mag gaan werken. Dan leggen we de route naar het werk eens samen af, om de stap wat te verkleinen”, zegt Nadia. “Of iemand die een verslavingsproblematiek heeft, daar kunnen we na een opname nog enkele keren blijven langsgaan om hem of haar te ondersteunen in het gevecht om niet te hervallen.”

Vrij uniek

Psychische begeleiding aan huis is vrij nieuw. “Je hebt wel hier en daar wat mobiele teams die aan een specifieke instelling gelinkt zijn, maar psychiatrisch thuisverpleegkunde is nog vrij uniek”, zegt Audrey. “Dat maakt dat onze diensten op die moment nog niet terugbetaald worden. We doen daar evenwel al het nodige voor op dit moment en we hebben er vertrouwen in dat dat er ooit komt. Dat moet ook, als je logisch nadenkt. Na een operatie vinden we het de normaalste zaak van de wereld dat verpleegkundigen bij je thuis langskomen voor wondzorg. Als je na een opname weer thuis bent, wordt je amper opgevolgd en sta je er alleen voor. Bij mentale problemen moet er ook een vangnet zijn.”

