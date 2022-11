Audi R8 van 200.000 euro brandt volledig uit: “Eigenaar was in shock en moest opgevangen worden in ziekenwagen”

De eigenaar van de peperdure Audi R8 had zijn auto vrijdagavond nog gebruikt om een kameraad naar huis te voeren. Daarna parkeerde hij zijn auto opnieuw voor De Loft Fitness. Zo’n half uurtje later, omstreeks 00.30 uur, vatte de motor van de auto plots vuur. De brandweer snelde ter plaatse en kon de vlammen snel doven. Ze konden evenwel niet verhinderen dat de auto zo goed als volledig uitbrandde. De eigenaar van de dure Audi was erg over zijn toeren waardoor de brandweer een ambulance vroeg in bijstand om de man op te vangen. Het gebouw van het fitnesscentrum raakte niet beschadigd, niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is voorlopig onbekend, mogelijk ontstond het door een technisch defect in de motor. Door de brand werd de Rijksweg ter hoogte van De Loft Fitness een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.