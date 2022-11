Audi R8 van 200.000 euro brandt uit: “Eigenaar was in shock en moest opgevangen worden in ziekenwagen”

KuurneOp de Rijksweg aan De Loft Fitness in Kuurne is vrijdagavond een Audi R8 in vlammen opgegaan. De eigenaar was bijzonder onder de indruk en moest worden opgevangen in een ambulance.