Appartementsprijzen in Kuurne schieten de lucht in

Kortrijk Winter in Kortrijk lokt 648.705 bezoekers in december, drukste december­maand sinds Warmste Week

De eindejaarsactiviteiten rond Winter in Kortrijk lokten in december, gecombineerd met de kerstinkopen, 648.705 bezoekers naar de binnenstad. Dat blijkt uit anoniem verleende gegevens van gsm-provider Proximus. “Is er ruimte voor verbetering met Winter in Kortrijk? Zeker, we werken er aan. Om eind 2023 de puntjes op de i te zetten”, belooft Joran Vanhoenacker, mede-organisator van de kerstmarkt.

12 januari