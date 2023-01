Annemie (80) rouwt om uitgebrande kerststal aan Sint-Michielskerk: “Alsof ik een kindje ben verloren”

KuurneHet nieuws dat dinsdagochtend aan de Sint-Michielskerk op het Marktplein van Kuurne de kerststal was uitgebrand, heeft Annemie Herman (80) uit Kuurne recht in het hart getroffen. Zij was de eigenares van de beelden in de stal. “Net 1 dag voor mijn echtgenoot Laurent 13 jaar geleden is gestorven. Het is allemaal wat veel om te verwerken”, treurt ze.