Ambulancier snelt ter hulp en krijgt slagen in Kuurne: “Kan niet door de beugel”

Waregem/Lendelede Maand rijverbod voor 164 kilometer per uur op Rijksweg in Lendelede

“De Rijksweg is geen circuit. Na zo’n waanzinnige snelheden zou hij best even een tijdje zonder rijbewijs bezinnen.” De openbare aanklager in Kortrijk was voor de Kortrijkse politierechtbank niet mals voor een 25-jarige automobilist uit Waregem die langs de Rijksweg in Lendelede aan 164 kilometer per uur geflitst kon worden. Hij kwam er met een maand rijverbod en een boete van 600 euro vanaf.

3 februari