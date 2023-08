Aldi zet verse groenten en fruit vooraan met nieuwe winkelinrichting in Kuurne

Dronken gasten plassen tegen combi na verjaar­dags­feest Van Quickenbor­ne: “Minister heeft niets gezien en keurt gedrag af”

Het parket is een onderzoek voor smaad aan de politie gestart. Drie dronken gasten plasten op maandag 14 augustus tegen een combi, na een verjaardagsfeest bij de 50-jarige vicepremier en federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) thuis. “De minister heeft het incident niet gezien en was er geen getuige van”, bevestigen parket en politie. Bij de politievakbond NSPV hebben ze het al over het ‘Watergate schandaal’. Klinkt grappig, maar er is vooral veel verontwaardiging. “We hebben daar dag en nacht gestaan om hem te beschermen.”