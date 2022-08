900 mensen zingen mee op Kuurne Balkt

Marke Dodentocht ingekort? Dan plakt Bart (38) er zélf 35 kilometer aan: “De betutte­ling van de overheid gaat te ver”

“Ik heb getraind in Thailand, de hitte is geen probleem.” Bart Halsberghe (38) uit Marke bij Kortrijk is een van de vele Dodentocht-deelnemers die bijzonder ontgoocheld zijn dat die werd ingekort van 100 naar 65 kilometer. Bart volhardt en breit 35 kilometer extra aan zijn wandeltocht.

11 augustus