60 uur werkstraf voor 22-jarige moneymule

Zeven slachtoffers over heel het land kregen in juni 2019 een mail van hun bank waarin stond dat ze hun bankkaart moesten vernieuwen. Kort daarna kregen ze ook telefoon van een persoon die zich voordeed als een bankmedewerker. Uiteindelijk slaagde die persoon erin om gegevens te verkrijgen en verdween er telkens zo’n 2.000 euro naar de rekening van de jongeman uit Kuurne. “Ik was eind mei mijn bankkaart kwijtgeraakt”, zei de jongeman maandag tegen de rechter. “Toen ik die rekening wilde blokkeren, kreeg ik te horen dat er verdachte transacties waren gebeurd. Daar was ik enorm van geschrokken, maar ik heb er echt niets mee te maken en voel me zelf ook wel slachtoffer in deze zaak.” Nadat het geld werd overgeschreven naar de rekening van beklaagde, werd het telkens afgehaald in Eindhoven. “Mijn cliënt is daar nog nooit geweest en weet amper waar dat ligt”, pleitte zijn advocaat. “Ze hebben ook zijn gsm doorzocht, en daar is helemaal niets verdacht uitgekomen. Het Openbaar Ministerie vorderde een gevangenisstraf van één jaar voor de jongeman. De rechter milderde dat serieus door hem nu een werkstraf van 60 uur op te leggen. Er is wel 2.099 euro illegale vermogenswinst verbeurd verklaard.