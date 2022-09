56 fietsers voor eerste 12 uren van Kuurne

Het parcours van 2,8 km liep onder meer door de Kubox, en er werd animatie en eten en drinken voorzien voor supporters. Het was de eerste keer dat de Wielertoeristenclub De Ververieders de 12 uren van Kuurne organiseerde. De opbrengst gaat naar het goede doel, als eerbetoon aan hun medelid Simon Meysmans, die in september 2020 verongelukte. “Hoeveel we zullen kunnen storten, moeten we uiteraard nog berekenen”, zegt Jos Callens. “Maar we zijn sowieso tevreden over deze eerste editie. De opkomst is goed, en het was héél plezant. Dat was voor ons het belangrijkste.”