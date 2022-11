500 kg spaghettisaus, varkenswangetjes en vol-au-vent gekookt voor het goeie doel

Kortrijk Na 92 jaar valt doek over vishandel Rene: “Grootvader reed tijdens de oorlog met zijn triporteur om verse vis naar Oostende”

Over minder dan een maand sluit Rene voorgoed de deuren. Kortrijk verliest zo een gekende vishandel, met 92 jaar geschiedenis. “We hadden over drie generaties heen een prima band met onze trouwe klanten, die we erg dankbaar zijn. Sommigen weenden in onze zaak, toen we het nieuws bekendmaakten”, zeggen de zaakvoerders.

11 november