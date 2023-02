4360 deelnemers voor KBK Cyclo

De rit staat vooral gekend om de goeie bevoorrading, en de verzorgde pechverhelping. “Ook dit jaar hebben we daar ons werk van gemaakt. De gekende bitterballen bijvoorbeeld, waren er bij. Wat onze pechverhelping betreft: die had wel de handen vol. De lichte regenval merk je toch meteen in het aantal pechgevallen.”

Aan de start verschenen onder meer Steffi Eeckhout uit Gullegem, Emma Clinckemaillie uit Heule en Lieza Vandeputte uit Ieper. “Vorig jaar was de eerste keer dat we meededen”, klinkt het. “Dat is goed meegevallen, dus zijn we er vandaag opnieuw met plezier bij. We kiezen voor de 65km. Het is de kortste rit, maar het is nog maar de start van het seizoen, he. En het clubje dat we opgericht hebben, heet Rosé à velo, dat zegt ook al veel”, lachen de dames.