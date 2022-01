265 kindjes blazen ‘kusjes naar de hemel’ voor overleden Lisa (10): “Ze had dit geweldig gevonden, ze was dol op feestjes en verjaren”

“We vonden het belangrijk om dit met onze hele school te doen”, zegt directeur Ilse Desmet. “Zowel voor de kindjes die haar niet zo goed hebben gekend als de kinderen waar ze een heel goede band mee had, was dit een goeie manier om haar overlijden te verwerken. De luchtbellen waren kusjes naar de hemel, zo hebben we het aangebracht bij de kinderen. Lisa komt regelmatig nog eens ter sprake. Als leerlingen daar nood aan hebben, dan praten we nog eens over haar. In elke klas waar ze les heeft gehad, staat haar foto en een kaars ernaast. Er is ook nog steeds het rouwhoekje waar ze hun emoties kwijt kunnen.”