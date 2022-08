23ste editie van Grote Kuurnse Rommelmarkt telt komende zondag 350 kramen

Waregem Politiezo­ne Mira gooit de deuren open, op Open Bedrijven­dag

Ze zijn er vroeg bij, maar anderzijds is dit misschien al een goeie tip om even in de agenda te zetten: de politiezone Mira meldt dat ze op 2 oktober, op Open Bedrijvendag, iedereen welkom heet in het hoofdcommissariaat langs de Kalkhoevestraat in Waregem.

8 augustus