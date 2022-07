2 The Limits mag de zomerkiosk mee ‘inspelen’

Hulste/Bavikhove Klant die 1.000 euro te veel betaalde, meldt zich bij dierenwin­kel: “Net als drie anderen die dachten snel even een centje bij te verdienen”

Het foutje van een kassierster die per ongeluk 1.000 euro te veel aanrekende aan een klant van dierenwinkel Holvoet in Hulste, is rechtgezet. “De klant in kwestie meldde zich en kon zijn aankoop tegen het veel te hoge bedrag bewijzen”, klinkt het in de winkel. “Dat moest ook, want er waren kapers op de kust.”

15 juli