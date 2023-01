18 maanden voorwaardelijk voor man (51) die petekindje betast

De man bouwde een enorm hechte relatie op met zijn petekindje dat het kindje was van een hele goede vriend van beklaagde. Maar toen de jongen in het eerste leerjaar zat, betastte hij hem. De feiten kwamen pas enkele jaren later aan het licht. Toen de jongen 9 jaar was, vertelde hij plots alles aan zijn papa. “Hij durfde het toen pas te vertellen omdat hij schrik had om zijn vriend en peter te verliezen”, zegt de advocaat van de familie. “Wat natuurlijk ook is gebeurd, want alle contact is verbroken. Bij een huiszoeking vond de politie ook kinderpornografisch materiaal. “Hij deed zich in chatgesprekken voor ale een 14-jarige jongen. De man gaf de aanranding toe. Naast de celstraf moet hij zich enkele jaren aan strikte voorwaarden houden. Hij is ook voor vijf jaar ontzet uit zijn rechten en mag tien jaar lang geen functie uitoefenen waarbij hij gezag heeft tegenover minderjarigen.